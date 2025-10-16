Сумгайыт, Гянджа и Шамкир играют важную роль в политике урбанизации Азербайджана

Прогнозируется, что к 2050 году 68% населения мира будет проживать в городах. Абшеронский полуостров Азербайджана также привлекает людей своими многочисленными возможностями.

Как сообщает Trend, об этом заявила межрегиональный советник ООН-Хабитат (UN-Habitat) Катя Шефер, выступая на III Азербайджанском национальном градостроительном форуме (NUFA3) в Ханкенди.

Она отметила, что этот потенциал необходимо распространить и на регионы. На окраинах Баку возникают проблемы с землей, водой и отходами, которые влияют на здоровье людей. Поэтому интеграция города и прилегающих территорий имеет важное значение.

"В рамках политики урбанизации Азербайджана такие города, как Сумгайыт, Гянджа и Шамкир, играют важную роль. Должны быть определены функциональная роль и направления развития этих городов", - сказала К.Шефер.