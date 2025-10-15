Президент Ильхам Алиев: Решение о проведении в 2026 году в Баку 13-й сессии Всемирного форума городов свидетельствует о вкладе Азербайджана в международные процессы урбанизации
Решение о проведении в 2026 году в Баку 13-й сессии Всемирного форума городов - одного из самых авторитетных мероприятий в мире в области градостроительства свидетельствует о вкладе Азербайджана в международные процессы урбанизации и высоком доверии, которое он завоевал как надежный партнер.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, говорится в обращении Президента Ильхама Алиева к участникам Третьего Азербайджанского национального градостроительного форума.
Глава государства отметил, что это престижное мероприятие еще больше укрепит роль Азербайджана в глобальных процессах урбанизации, внесет значительный вклад в устойчивое развитие региона и достижение глобальных целей урбанизации в целом.
