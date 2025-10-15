В Газу прибудут сотни грузовиков с гумпомощью

Ожидается, что контрольно-пропускной пункт "Рафах" в Газе вновь откроется сегодня для въезда из Египта.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Переход был закрыт в течение года и пяти месяцев.

На кадрах с контрольно-пропускного пункта видны сотни грузовиков с гуманитарной помощью, ожидающих въезда в сектор Газа.

Представляем вашему вниманию данное видео: