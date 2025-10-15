https://news.day.az/world/1788322.html

В Газу прибудут сотни грузовиков с гумпомощью - ВИДЕО

Ожидается, что контрольно-пропускной пункт "Рафах" в Газе вновь откроется сегодня для въезда из Египта. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Переход был закрыт в течение года и пяти месяцев. На кадрах с контрольно-пропускного пункта видны сотни грузовиков с гуманитарной помощью, ожидающих въезда в сектор Газа.