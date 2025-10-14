Лекорню захотел приостановить пенсионную реформу

Премьер-министр Франции Себастьян Лекорню в соцсети X заявил, что выступит с предложением приостановить пенсионную реформу до следующих президентских выборов для ее доработки.

Как передает Day.Az, он подчеркнул, что сделает предложение о приостановке пенсионной реформы 2023 года уже этой осенью.

По словам французского премьера, возраст выхода на пенсию и трудовой стаж для ее получения не будут изменены до января 2028 года.

Лекорню добавил, что приостановка реализации пенсионной реформы ради самой приостановки является бессмысленной. За это время необходимо на основе доверия выстроить новые решения, считает премьер.