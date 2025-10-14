США аннулировали визы десяткам мексиканских политиков

Правительство США аннулировало визы по меньшей мере 50 политиков и государственных чиновников в Мексике на фоне жестких мер администрации Дональда Трампа против наркокартелей и их предполагаемых политических союзников.

Как передает Day.Az, этот шаг вызвал тихий шок среди политической элиты Мексики, которая регулярно ездит в США и для этого требуется виза. Он также знаменует собой значительное расширение антинаркотических мер США, поскольку администрация Трампа нацелилась на действующих политиков, которых обычно считают слишком чувствительными в дипломатических вопросах, пишет Reuters.

Правительство США также аннулировала визы в других странах Латинской Америки в отношении предполагаемых политических и идеологических противников.

Лишились виз более 20 высших судей и должностных лиц В Бразилии, в Коста-Рике по меньшей мере 14 политиков и руководителей предприятий, включая бывшего президента и лауреата Нобелевской премии мира Оскара Ариаса. Критиковавший Трампа Ариас в социальных сетях заявил, что ему не сообщили причин отказа.

В Мексике массовые отзывы виз, особенно у членов правящей партии "Морена" президента Клаудии Шейнбаум, грозят осложнить и без того непростые отношения страны с Соединенными Штатами.

На фоне важных торговых переговоров и переговоров по безопасности Клаудия Шейнбаум решила тесно сотрудничать с США в борьбе с картелями.