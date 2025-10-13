Глава Минфина США допустил разрядку в торговой войне с Китаем

Разрядка в торговой войне США и Китая осуществима. Уверенность в этом выразил американский министр финансов Скотт Бессент, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Уверен, что в этой [ситуации] возможна деэскалация", - сказал он в интервью телеканалу Fox Business.

По словам Бессента, США ждут от Китая взаимности в вопросе дальнейших шагов по урегулированию торговых разногласий. В то же время у Вашингтона сохраняется "много рычагов давления" на Пекин, добавил он. По оценке министра, Соединенные Штаты могли бы действовать еще жестче, они "рассматривают все варианты".

9 октября Минкоммерции КНР опубликовало два документа об ужесточении мер контроля в отношении экспорта редкоземельных металлов и связанных с ними технологий. 10 октября американский президент Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты с 1 ноября или ранее повысят на 100% пошлины в отношении продукции из КНР, а также введут меры экспортного контроля на программное обеспечение. Суммарные тарифы США на товары из Китая могут составить 130%.

Согласно данным таможни КНР, китайско-американский товарооборот в январе - сентябре уменьшился на 15,6% в годовом исчислении, до $425,81 млрд.