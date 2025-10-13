https://news.day.az/world/1787858.html Кир Стармер встретился с Эрдоганом в Египте Премьер-министр Великобритании Кир Стармер встретился сегодня в Шарм-эш-Шейхе (Египет) с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в рамках Саммита мира по сектору Газа. Как передает Day.Az, об этом сообщил офис премьер-министра.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер встретился сегодня в Шарм-эш-Шейхе (Египет) с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в рамках Саммита мира по сектору Газа.
Как передает Day.Az, об этом сообщил офис премьер-министра.
Согласно информации, Кир Стармер поблагодарил Президента Эрдогана за его важную роль в достижении прекращения огня и завершении войны..
Стороны заявили, что текущая ситуация должна стать поворотным моментом, и необходимо продолжить работу по реализации мирного плана.
Также обсуждались общие приоритеты двух стран и была достигнута договоренность о более тесном сотрудничестве в области обороны.
