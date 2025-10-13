В Баку обсуждены актуальные вопросы азербайджано-иранского сотрудничества

13 октября заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики Шахин Мустафаев встретился с министром дорог и городского развития Исламской Республики Иран Фарзане Садег.

Как сообщает Day.Az, на встрече было выражено удовлетворение всесторонним развитием отношений между Азербайджаном и Ираном, состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам повестки взаимовыгодного сотрудничества, в частности, в транспортно-транзитной, энергетической, таможенной и других сферах.

Были обсуждены вопросы, связанные с завершением строительства автомобильного моста Агбенд-Калала через реку Араз и таможенно-пограничной инфраструктуры в рамках проекта развития транспортных коммуникаций между Восточно-Зангезурским экономическим районом Азербайджана и его Нахчыванской Автономной Республикой.

Стороны рассмотрели актуальные вопросы повестки дня, связанные с развитием международного транспортного коридора Север-Юг.

Отмечалось, что объем перевозок по коридору Север-Юг за 9 месяцев этого года увеличился на 8,3 процента, из которых 10,4 процента пришлось на автомобильный транспорт, 2 процента - на железнодорожный.

Подчеркивалось, что скоординированная реализация работ по расширению инфраструктуры коридора и обеспечение непрерывного роста объемов грузоперевозок имеют важное значение. В этом контексте была отмечена важность завершения строительства Южного грузового терминала, являющегося важным компонентом коридора.

Кроме того, стороны провели обмен мнениями о необходимых мерах по полноценной эксплуатации автомобильного моста, построенного через реку Астарачай. Стороны также отметили важность состоявшейся в Баку встречи Азербайджан-Иран-Россия с точки зрения дальнейшего расширения торгово-экономических, транспортных и энергетических связей между тремя странами.