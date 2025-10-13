Нетаньяху предложил вручить Дональду Трампу Премию Израиля

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на специальном заседании Кнессета объявил, что выдвинул кандидатуру Президента США Дональда Трампа на получение Премии Израиля - высшей гражданской награды страны, передает Day.Az.

"Господин Президент, спасибо вам за все, что вы сделали для нас, - заявил Нетаньяху. - Я представил вашу кандидатуру, чтобы вы стали первым не израильтянином, удостоенным Премии Израиля - нашей высшей награды, предназначенной нашему величайшему другу".

Премьер-министр отметил поддержку Трампом Израиля: "Когда другие отворачивались, вы оставались с нами. От имени правительства и народа Израиля я благодарю вас за вашу исключительную дружбу - за помощь в возвращении наших заложников, за поддержку победного пути Израиля и за то, что вы проложили путь к миру".

Нетаньяху также выразил надежду на дальнейшее продвижение мирных инициатив в регионе: "Дети Авраама будут работать вместе, чтобы построить лучшее будущее - объединяя цивилизацию против варварства, свет против тьмы и надежду против отчаяния. Под руководством Президента Трампа это произойдет гораздо быстрее, чем многие думают".