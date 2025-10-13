Диляра Кязымова: “Рассказываю об этом, и снова ком в горле”

"Солнышко, легкий ветерок, тишина, только ты и горы". Так известная азербайджанская певица, которая представляла Азербайджан на конкурсе "Евровидение" в 2014 году, Диляра Кязымова вспоминает свое восхождение на самую высокую точку Азербайджана - Базардюзю (4.466 метров). Артистка отправилась туда для съемок клипа "Zirvə", став первой в мире, кто создал музыкальное видео во время подъема на высочайшую вершину своей страны.

Экспедиция Диляры Кязымовой проходила с 8 по 10 сентября, а само восхождение заняло около шести часов пешего маршрута. Для артистки это был первый такой опыт, однако она уже планирует повторить его. По ее словам, это путешествие стало настоящим испытанием, которое способно изменить человека, передает Day.Az.

İdman.biz поговорил с Дилярой Кязымовой о том, как это было.

- Что для вас значит песня "Zirvə"?

- Знаете, эта песня имеет особое значение для меня и для всех, кто работал над ней. Она не просто мотивирует - в ней заложена идея о том, что у каждого человека своя дорога и свои вершины. Каждый день мы стараемся становиться лучше, сталкиваемся с трудностями. Однако чаще всего главной преградой для нас становимся мы сами, когда перестаем верить в собственные силы.

Многие думают, что никогда не достигнут своих целей. Но на самом деле мы даже не подозреваем, на что способны. Эта песня - для тех, кто идет к своей вершине, устает, падает, но все равно поднимается и продолжает путь. И неважно, какая у вас задача: работа над душой, сознанием или физической формой. Ведь у каждого из нас внутри происходит своя борьба, о которой знаем только мы сами. "Zirvə" - обращение к внутреннему "Я" человека.

- Как вам пришла идея снять такой клип?

- Предложение снять клип на песню "Zirvə" именно на самой высокой точке Азербайджана поступило мне ночью, около трех часов, от продюсерского агентства Foxytoxymedia. Мы изучили этот вопрос и поняли, что до сих пор ни один артист в мире не снимал музыкальное видео на самой высокой точке своей страны. Бывали случаи, когда исполнители добирались на вершины с помощью вертолетов, но чтобы подняться туда самостоятельно и снять весь процесс - такого еще не было. Тогда мы решили, что у нас есть уникальный шанс сделать это первыми от имени Азербайджана.

И знаете, я действительно горжусь этим. Я благодарна Foxytoxymedia за идею. Думаю, сама бы до этого не додумалась. Но я безмерно счастлива, что нам удалось воплотить ее в жизнь. Это уже наш четвертый совместный проект: ранее мы снимали кавер на песню Джастина Тимберлейка, а также клипы на композиции "Parla" и "Tez Gəl". Сейчас мы продолжаем сотрудничество, и, как мне кажется, весьма успешно.

- Как вы готовились к восхождению?

- Подготовка заняла примерно полтора-два месяца. Мы работали при поддержке Red Bull и Vikings Hammer - ребят, которые тренируют спортсменов. В таком деле невероятно важна выносливость на длительные расстояния, которая в повседневном ритме жизни редко проверяется на прочность. Например, я всегда занималась спортом, но это оказалось совершенно другим опытом.

Сам подъем занял около шести часов. Сначала мы приехали в Хыналыг, откуда нас забрала машина, и уже там перестала ловить связь. Мы ехали около двух часов, затем еще примерно час шли пешком до кемпинга. Все это время ты полностью отрезан от внешнего мира и даже не можешь передумать. Ночевали в палатках, а в 4:30 утра начали подъем. К часу дня мы уже достигли вершины.

Конечно, приходится выходить из зоны комфорта: спишь в палатке, вокруг холод, пар идет изо рта. И мозг все время подсказывает: "Зачем тебе это нужно? Спускайся, иди домой, в тепло." Но в какой-то момент понимаешь: если ты уже здесь, то должен дойти до конца.

- Кто вас сопровождал?

- С нами были два профессиональных спортсмена, оператор и мой продюсер, который, собственно, и предложил снять такой клип. У нас была договоренность: либо мы делаем это вместе, либо я на это не подписываюсь.

- Каково было снимать клип во время восхождения с технической точки зрения?

- У нас было несколько камер и объективов, но на такой высоте давление оказалось настолько низким, что техника просто переставала работать, а камеры выключались сами по себе. Конечно, мы очень переживали из-за этого. Представьте: проделать весь этот путь и не суметь ничего зафиксировать! Было бы ужасно обидно. И, самое главное, нам бы никто не поверил, что мы действительно дошли до вершины (смеется).

Впрочем, даже сейчас есть скептики, которые сомневаются, что мы покорили Базардюзю. Но, к счастью, у нас сохранились кадры, снятые с высоты. Они наглядно доказывают, что это действительно возможно.

- Говорят, что во время восхождений человек многое осознает для себя...

- Это правда. Знаете, само восхождение оказалось тяжелым не только физически, но и ментально. Когда поднимаешься, внутри тебя происходит множество открытий. Прежде всего, ты не можешь думать ни о чем, кроме самой дороги. И это одно из самых удивительных ощущений. Солнце, легкий ветерок, тишина, только ты и горы... Кажется, я "заболела" этим чувством, и это, без сомнения, не будет моим последним восхождением.

Горы невероятно разгружают голову и дарят веру в себя. Когда оглядываешься и видишь весь пройденный путь, начинаешь по-настоящему гордиться и восхищаться собой. Начинаешь понимать, что способен преодолеть любые трудности. Помню, когда мы достигли вершины, я заплакала. Мне не верилось, что мы справились...

Мои друзья, которые раньше ходили в походы, предупреждали, что я вернусь другой. Сейчас, я рассказываю вам об этом, и снова чувствую ком в горле, ведь они были правы. Такие моменты действительно многое в тебе меняют. Я до сих пор переосмысливаю все, что произошло. Поэтому советую каждому хотя бы раз в жизни пережить нечто подобное. Но, конечно, сначала убедитесь, что здоровье позволяет.

- Вершину Базардюзю вы уже достигли. А что насчет вершит в вашей личной жизни и карьере?

- Вершины всегда впереди. Если думать, что я уже достигла всего самого лучшего, это было бы и грустно, и скучно, и, честно говоря, пессимистично. Я считаю, что у человека всегда есть, к чему стремиться как во внутреннем мире, так и во внешнем.

Главное - точно знать и быть уверенным, к чему идешь. Очень многие будут пытаться отговорить тебя от пути к вершине. Но часто это происходит просто потому, что они сами не верят в себя, возможно, никогда не решились бы замахнуться на такую цель и достичь ее. Такое окружение может внушить неуверенность и тебе. Поэтому доверяйте только себе.

- Напоследок не могу не спросить про воссоединение группы Unformal. Как это произошло?

- На самом деле концерт Unformal долго казался практически недосягаемой мечтой. Мы все живем в четырех разных странах: Великобритании, США, России и Азербайджане. Но ради этого события мы все же решили вновь собраться вместе.

Концерт состоится 22 ноября. Он будет разделен на две части - раннее и позднее творчество Unformal. Мы хотим, чтобы этот день с нами разделили наши друзья, фанаты и все, кто любит Unformal и скучает по тем временам. Ждем с нетерпением всех, кто помнит эпоху 90-х, "Sonsuz Yol" и остальные наши треки.

- Могут ли фанаты рассчитывать на продолжение творчества Unformal?

- Пока что речь идет только о концерте. Дай Бог, чтобы он имел продолжение, но мы ничего не загадываем.