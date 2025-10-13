В этой европейской стране ввели новую биометрическую систему на границах

В Испании с 12 октября начала действовать новая биометрическая система контроля на внешних границах Шенгенской зоны.

Как передает Day.Az, об этом сообщает консульский отдел посольства России в Испании.

Согласно новым правилам, у граждан всех третьих стран, при въезде и выезде будут обязательно собираться биометрические данные - фотографии и отпечатки пальцев.

Система уже заработала в мадридском аэропорту Барахас, после чего будет поэтапно внедряться в других пунктах пограничного контроля - воздушных, морских и наземных.

Полный переход на новую систему планируется завершить к 10 апреля 2026 года. Штампы в паспортах заменят электронными записями в общей базе данных.