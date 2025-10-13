В бакинском суде представлены приказы армянских ВС, отданные на ранее оккупированных территориях Азербайджана

Судебный процесс в Бакинском военном суде по уголовному делу в отношении граждан Республики Армения продолжился 13 октября оглашением документов.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, наряду с различными документами, в суде был обнародован ряд секретных документов вооруженных сил Армении. Фотографии каждого из этих документов также были представлены в суде. Документы доказывают, что различным структурам вооруженных сил Армении, а также так называемой "армии" (крупнейшему вооруженному формированию вооруженных сил Армении - прим. ред.) самопровозглашенного режима, ставились различные военные задачи для выполнения на территориях Азербайджана, ранее находившихся под оккупацией.

Например, из секретного приказа-боевая задача номер 0119 начальника генерального штаба вооруженных сил Республики Армения, генерал-полковника Юрия Хачатурова от 04.05.2016 г. следует, что командующему так называемой "армией" надуманного режима было поручено обеспечить земляными пластами противотанковые рвы и дороги "6-го оборонительного района" и использовать их в качестве промежуточных траншей и оборонительных рубежей, обязательно соединить и объединить между собой противотанковые рвы и дороги "9-го оборонительного района", а также замаскировать технику в боевом порядке.

На суде также был обнародован совместный секретный приказ-боевая задача номер 016 от 24.12.2016, составленный в Ереване начальником генерального штаба вооруженных сил Республики Армения, генерал-лейтенантом Мовсесом Акопяном и начальником разведывательного управления генерального штаба вооруженных сил, полковником В. Саргсяном, была продемонстрирована фотография документа. В секретном документе указано, что организация поездки рабочей группы 24-го отдельного радиотехнического полка особого назначения по маршруту Ереван-Ханкенди-Агдере-Суговушан-Ханкенди-Ереван 10-14 января 2017 года с целью осмотра территории на северо-восточном направлении так называемой "армии" и выбора позиционного района подразделений радиоэлектронной разведки (РЭР), а также контроль за выполнением данного приказа были поручены начальнику разведывательного управления генерального штаба вооруженных сил Республики Армения.

Отметим, что продолжается суд над гражданами Республики Армения, обвиняемыми в совершении преступлений против мира и человечности в результате военной агрессии Армении, военных преступлениях, в том числе подготовке и ведении агрессивной войны, геноциде, нарушении законов и обычаев войны, а также в терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате власти, ее насильственном удержании и многочисленных других преступлениях.