Вниманию метеочувствительных людей

Слабая магнитная буря, которая прогнозировалась учеными, началась на Земле.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает Институт прикладной геофизики (ФГБУ "ИПГ").
Уточняется, что в настоящее время степень возмущенности магнитного поля Земли (мощность) находится на уровне G1 по шкале из пяти уровней, где G5 - "экстремально сильно", а G1 - "слабо".
