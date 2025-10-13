Вниманию метеочувствительных людей

Слабая магнитная буря, которая прогнозировалась учеными, началась на Земле.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает Институт прикладной геофизики (ФГБУ "ИПГ").

Уточняется, что в настоящее время степень возмущенности магнитного поля Земли (мощность) находится на уровне G1 по шкале из пяти уровней, где G5 - "экстремально сильно", а G1 - "слабо".