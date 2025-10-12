Азербайджанские дзюдоисты завоевали 10 медалей на международном турнире

Завершился Открытый турнир Азии по дзюдо, проходивший в казахстанском городе Актау.

Как передает Day.Az, в последний день соревнований в число призеров вошли еще 4 спортсмена сборной Азербайджана.

В финальном поединке в весовой категории до 70 кг среди женщин встретились представительницы сборной Азербайджана. Судаба Агаева завоевала золотую медаль, а Айтадж Гардашханлы - серебряную.

Гюнель Гасанли, выступавшая в весовой категории до 78 кг, также завоевала серебряную медаль. В соревновании среди мужчин Эльмар Гасымов (до 100 кг) завершил турнир с бронзовой медалью.

Напомним, что в предыдущий день соревнований Тофиг Мамедов (60 кг) и Гюльтадж Мамедалиева (52 кг) завоевали "золото", Гусейн Аллахъяров (60 кг) и Ульвия Байрамова (57 кг) - "серебро", а Эльшан Асадов (66 кг) и Ибрагим Алиев (73 кг) - "бронзу".

Таким образом, сборная Азербайджана, завоевавшая в общей сложности 10 медалей, в том числе 3 золотые, 4 серебряные и 3 бронзовые, заняла третье место в общем зачете.