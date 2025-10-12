США засудили Samsung на полмиллиарда долларов

Суд присяжных в Техасе (США) признал южнокорейскую корпорацию Samsung Electronics виновной в неправомерном использовании интеллектуальной собственности, принадлежащей американской компании Collision Communications. В результате разбирательства, начавшегося еще в 2023 году, Samsung обязана выплатить истцу компенсацию в размере $445,5 млн. Об этом сообщает издание Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Иск касался нарушения четырех патентов Collision, связанных с технологиями стандартов связи четвертого и пятого поколений (4G, 5G), а также Wi-Fi. Присяжные сочли доказанным, что ряд устройств Samsung, включая смартфоны и ноутбуки с поддержкой беспроводных сетей, нарушают заявленные права истца.

Ранее технологический гигант отрицал претензии, утверждая, что патенты Collision недействительны. В иске Collision Communications упоминалось, что защищаемая интеллектуальная собственность была разработана по итогам исследований оборонной корпорации BAE Systems, которая, тем не менее, не участвовала в судебном процессе.

Этот вердикт последовал вскоре после того, как Samsung удалось избежать дальнейших разбирательств с другой патентной компанией, Headwater. В прошлом месяце две стороны урегулировали спор касательно нарушения патентов в области оптимизации передачи данных в беспроводных сетях в рамках досудебного соглашения, после чего Headwater отозвала свои претензии.