Назван главный недостаток умных часов

Ученые из Лейденского университета установили, что умные часы не могут определить разницу между стрессом и эмоциональным возбуждением. Результаты исследования опубликованы в Journal of Psychopathology and Clinical Science (JPCS), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Специалисты кафедры клинической психологии проанализировали данные 800 владельцев смарт-часов Garmin Vivosmart 4. Устройство предназначено для наблюдения за здоровьем и физической активностью, также оно может рассчитывать уровень стресса и восстановления организма на основе частоты сердечных сокращений и других показателей.

На протяжении трех месяцев ученые сопоставляли данные гаджетов с результатами анкетирования участников. Оказалось, что уровень стресса, зафиксированный смарт-часами, часто не соответствовал реальному.

По словам исследователей, умные часы зачастую ориентируются на повышение частоты пульса как на маркер эмоциональной перегрузки. Однако этот показатель не связан напрямую с уровнем стресса: сердцебиение естественным образом ускоряется не только при тревоге, но и во время сексуальной активности или радостного переживания.

"Данные с носимых устройств могут быть полезны, но важно учитывать их ограничения и не полагаться на них как на точный индикатор эмоций и состояния здоровья", - предупредила ученый Манчестерского университета Маргарита Панайоту, комментируя результаты исследования.