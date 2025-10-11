Пентагон создаст спецподразделение по борьбе с наркотиками в Латинской Америке

Глава Пентагона Пит Хегсет заявил в своем аккаунте в соцсети X, что в ведомстве появится специальное подразделение по борьбе с наркотиками в Латинской Америке, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам Хегсета, новое подразделение будет создано по поручению президента США Дональда Трампа.

"Министерство войны учреждает новый специальный отдел по борьбе с наркотиками в зоне ответственности южного командования", - поделился он.

Хегсет уточнил, что спецотдел будет уничтожать наркокартели в Латинской Америке и Карибском бассейне.