Пентагон создаст спецподразделение по борьбе с наркотиками в Латинской Америке
Глава Пентагона Пит Хегсет заявил в своем аккаунте в соцсети X, что в ведомстве появится специальное подразделение по борьбе с наркотиками в Латинской Америке, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По словам Хегсета, новое подразделение будет создано по поручению президента США Дональда Трампа.
"Министерство войны учреждает новый специальный отдел по борьбе с наркотиками в зоне ответственности южного командования", - поделился он.
Хегсет уточнил, что спецотдел будет уничтожать наркокартели в Латинской Америке и Карибском бассейне.
