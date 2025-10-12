https://news.day.az/officialchronicle/1787598.html Президент Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Египет - ФОТО 12 октября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев по приглашению Президента Соединённых Штатов Америки Дональда Трампа и Президента Арабской Республики Египет Абдель Фаттаха ас-Сиси прибыл с рабочим визитом в Египет для участия в Саммите мира по Ближнему Востоку.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в международном аэропорту Шарм-эш-Шейха в честь главы нашего государства был выстроен почетный караул.
Президента Азербайджана встречали министр молодежи и спорта Египта Ашраф Субхи и другие официальные лица.
