Во Франции прошла демонстрация за отставку Макрона

В центре Парижа состоялась демонстрация, участники которой потребовали отставки президента Франции Эммануэля Макрона, а также выхода страны из Европейского союза (ЕС) и НАТО, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Акция прошла по инициативе лидера партии "Патриоты" Флориана Филиппо. Манифестанты прошли от бульвара Монпарнас в направлении Лувра, скандируя лозунги с призывами к отставке Макрона, выражению вотума недоверия премьер-министру Себастьяну Лекорню и выходу Франции из ЕС.

"Теперь правительства назначаются лишь на короткое время. Что действительно тревожно - это то, что кабинет формируется исключительно для утверждения бюджета в Совете министров", - заявил Филиппо.

Накануне Макрон вновь назначил Лекорню премьер-министром спустя несколько дней после его отставки, поручив ему сформировать новое правительство. Сам Лекорню отметил, что принял это решение "из чувства долга" ради выхода из политического кризиса. Напомним, он подал в отставку 6 октября, спустя месяц после назначения, из-за внутренних партийных разногласий.