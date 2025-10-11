Профессор Чингиз Рагимов избран первым вице-президентом Всемирного колледжа челюстно-лицевой хирургии

Председатель кафедры челюстно-лицевой хирургии Азербайджанского медицинского университета профессор Чингиз Рагимов избран первым вице-президентом Всемирного колледжа челюстно-лицевой хирургии (ICMFS) на период 2025-2027 годов.

Как сообщает Day.Az, выборы состоялись в ходе Генеральной ассамблеи ICMFS, прошедшей в Баку.