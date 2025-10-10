В Баку приветствовали соглашение между Израилем и ХАМАС
Азербайджан приветствует достижение Израилем и ХАМАС соглашения по прекращению огня в Газе.
Как передает Day.Az, об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана в соцсети Х.
"Мы приветствуем достигнутое соглашение по Газе, предусматривающее прекращение огня, начало процесса освобождения заложников и заключенных, а также беспрепятственные поставки гуманитарной помощи в анклав", - говорится в заявлении.
В ведомстве также выразили надежду, что все пункты соглашения будут должным образом выполнены.
"Баку призывает активизировать усилия по достижению справедливого и прочного мира в регионе и приветствует посреднические усилия США, Турции, Катара и Египта в данном процессе", - добавили в МИД.
Отметим, что Израиль и ХАМАС достигли договоренности о прекращении огня. Соглашение вступило в силу 10 октября после частичного отвода израильских войск из сектора Газа.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре