Турист прыгнул с балкона при попытке спастись от пожара и не выжил

Гость отеля на испанском курорте Тенерифе не выжил при попытке спастись от пожара в номере.

Как передает Day.Az, об этом сообщает таблоид The Sun.

Уточняется, что инцидент произошел в четырехзвездочном отеле Melia Costa в портовом городе Пуэрто-де-ла-Крус. По данным местных СМИ, на которые ссылается издание, в номере 23-летнего мужчины загорелся матрас, вскоре огонь охватил всю комнату.

Турист, пытаясь спастись от пламени, выпрыгнул с балкона третьего этажа и получил травмы, несовместимые с жизнью. На место происшествия приехали пожарные, медики и полицейские, которые эвакуировали около 490 гостей отеля.

Вскоре пожар удалось потушить. Никто из эвакуированных туристов не пострадал, им всем разрешили вернуться в свои номера.