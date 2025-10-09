США расширили санкции против иранского нефтесектора

Американские власти ввели санкции против более чем 50 компаний, судов и частных лиц, причастных к перевозке иранских энергоносителей.

Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщило министерство финансов США.

В заявлении министерства финансов указано, что Управление по контролю за иностранными активами усиливает меры против экспорта иранской нефти и нефтехимической продукции.

"Подпавшие под санкции люди и организации способствовали продаже и поставкам иранской нефти и сжиженного углеводородного газа", - отметили в ведомстве.

Среди попавших под ограничения значатся компании из ОАЭ и Китая, а также ряд судов, используемых для транспортировки энергоносителей.