Окампо, Варданян и "пятая нога собаки"

Автор: Акпер Гасанов

Есть известная байка о том, что у Авраама Линкольна была любимая загадка: "Сколько лап у собаки, если хвост мы назовем лапой?". Большинство слушателей говорили, что пять. Тогда Линкольн отвечал: "Нет, их по-прежнему четыре. Названный лапой хвост - еще не лапа". Эту байку уместно напомнить сейчас, добавив лишь, что в роли "лапы собаки", сам того не подозревая, оказался российско-армянский олигарх Рубен Варданян, коего давно и небескорыстно защищает экс-прокурор Международного уголовного суда (МУС) Луис Морено Окампо.

Он, банально отрабатывая гонорар, раскритиковал доклад по делу Варданяна, опубликованный Рабочей группой ООН по произвольным задержаниям (UN WGAD). Окампо призвал структуру ООН признать недействительным документ, обнародованный в марте 2025 года. Какой прыткий, однако, хоть и немолодой уже человек! Странно, что он не потребовал круг от бублика и мертвого осла уши, отдавая при этом приоритет получению ключей от квартиры, где Рубен Карленович держит деньги.

Напомню, что в докладе UN WGAD заявляла, что не считает арест Варданяна в Баку произвольным, а также отклоняла утверждения Еревана о необоснованности и незаконности уголовного преследования бывшего" госминистра Карабаха". Правильные, что очевидно, были сделаны выводы. Но как это признать тому, кто нанялся защитником Рубена Карленовича?! Вот и видим мы, как Окампо раз за разом, о сути, "обнаруживает пятую лапу у собаки".

И тут не грех напомнить о том, что Окампо, известный своими докладами против Азербайджана и призывами к бойкоту конференции COP29, в ноябре прошлого года вдруг стал очередным членом кружка "внезапно прозревших". Говоря конкретнее, он публично заявил, что Армения действительно оккупировала азербайджанские территории. Архивы, как писал классик, не горят.

Дело было так. В ответ на вопрос о легитимности так называемой "республики арцах", учитывая, что эта территория преимущественно состояла из населенных азербайджанцами земель, Окампо заявил: "Под Арменией была территория, которая была азербайджанской, это правда, и Армения оккупировала территорию, которая принадлежала Азербайджану. Это правда".

Одного этого его признания достаточно, чтобы понять, насколько нелепо сейчас выглядит попытка Окампо снова отрабатывать нелегкий хлеб защитника того, кто совершил целый ряд очевидных преступлений. Ведь, если Окампо признавал факт оккупации Арменией наших земель, то ему можно адресовать простой вопрос-- какого хрена (многолетнее травянистое растение) на временно оккупированных территориях делал Рубен Варданян? Причем, он не попал туда "заблудившись".

Варданян там занимал должность одного из лидеров карабахской хунты. Проще говоря, согласно обвинительному акту, Рубен Варданян в сентябре 2022 года вначале незаконно пересек государственную границу Азербайджана с территории Армении в направлении Лачинского района и обосновался на территории Карабахского экономического района Азербайджана, где временно размещались российские миротворцы.

Далее он собирал свои и принадлежащие гражданам различных зарубежных стран денежные средства в фонде "Аврора" и других организациях, действующих якобы в "гуманитарных целях", и за счет этих средств снабжал незаконные вооруженные формирования, незаконно приобретая и незаконно ввозя на территорию Азербайджана военное оружие и технику.

Кроме того, Рубен Варданян в лично составленном плане действий выдвинул инициативу о начале террористической операции "Немезис-2" для совершения террористических актов против представителей дипломатического корпуса Азербайджана в зарубежных странах и граждан, выполняющих свои служебные обязанности и общественный долг.

Стоит также напомнить, что Р.Варданян внесен в базу украинского "Миротворца" с припиской, что он подлежит "немедленной передаче правоохранительным органам Украины или стран НАТО". Известно также, что Рубен Варданян был одним из спонсоров батальона "АрБат", который осуществлял преступную деятельность на территории Украины.

Кроме того, как однажды заявил бывший полковник ГРУ Игорь Стрелков (Гиркин), руководивший в 2014 году диверсионными операциями на Донбассе, Варданян является одним из спонсоров бывшего главы так называемой "ДНР" Александра Бородая. К портрету клиента Окампо стоит также добавить, что Рубен Карленович сумел однажды драпануть из Ханкенди в Армению, спрятавшись в машине, перевозившей грязное белье российских военнослужащих. Он бы с радостью улизнул в сентябре 2023 года. Не успел просто.

Перечисляю все эти факты, чтобы было понятно, насколько жалко и нелепо выглядит Окампо, пытаясь оспорить совершенно правильный вердикт, вынесенный в докладе UN WGAD. Понятно, что деньги для многих не пахнут. Понятно и то, что работа адвоката такая, что им порой приходится защищать и тех, кто обвиняется в очень громких преступлениях. Но все же не стоит забывать о такой вещи, как репутация. А она, в свете потуг экс-прокурора МУС, "доказывать" , образно говоря, "наличие пятой ноги у собаки", уже соответствующая.