Постпред Азербайджана при ООН рассказал о мерах по защите прав человека и постконфликтном восстановлении

Постоянный представитель Азербайджанской Республики при ООН, посол Тофиг Мусаев выступил с заявлением на общих дебатах Третьего комитета Генеральной Ассамблеи ООН, где рассказал о принимаемых на национальном уровне мерах по поощрению и защите прав человека, а также о сотрудничестве с механизмами ООН в этой сфере.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, делегаты комитета были также проинформированы об усилиях правительства Азербайджана по постконфликтному восстановлению и реконструкции на освобожденных территориях.

В ходе выступления особое внимание было уделено гуманитарным последствиям бывшего конфликта, включая проблему пропавших без вести лиц и масштабное минное загрязнение азербайджанских территорий.