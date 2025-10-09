Apple выпустила загадочное обновление ПО для AirPods

Корпорация Apple выпустила новую версию программного обеспечения для своих популярных беспроводных наушников. Обновление с кодом сборки 8A358 предназначено для моделей AirPods Pro 3, AirPods Pro 2 предыдущего поколения и AirPods 4. Эта версия сменяет ранее выпущенную сборку 8A356. Об этом сообщает издание MacRumors, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

На данный момент Apple не предоставила официальных сведений о том, какие именно изменения или улучшения содержит прошивка 8A358. Однако стоит отметить, что предыдущее обновление 8A356 внедрило ряд ключевых функций, связанных с операционной системой iOS 26, для AirPods Pro 2, AirPods Pro 3 и AirPods 4 с активным шумоподавлением (ANC). Тогда пользователям стали доступны улучшенное качество звука при телефонных и видеозвонках, возможность записи аудио в студийном качестве для интервью и подкастов, а также функция "Живой перевод" (Live Translation).

Существует вероятность, что новая прошивка 8A358 направлена на устранение выявленных ошибок или дальнейшую оптимизацию работы этих недавно добавленных функций iOS 26.

Для установки нового программного обеспечения пользователям необходимо убедиться, что их наушники находятся в зоне действия сопряженного устройства (iPhone, iPad или Mac). Затем следует поместить наушники в зарядный кейс и подключить этот кейс к источнику питания. Рекомендуется оставить кейс закрытым как минимум на 30 минут, чтобы процесс обновления прошел автоматически.