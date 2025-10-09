В Баку проходит фестиваль кибербезопасности CIDC 2025

В Баку состоялась официальная церемония открытия фестиваля кибербезопасности Critical Infrastructure Defence Challenge (CIDC 2025).

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, мероприятие организовано Государственной службой специальной связи и информационной безопасности Азербайджана (ГСССИБ) совместно со Службой государственной безопасности (СГБ) Азербайджана.

В этом году в фестивале CIDC-2025 принимают участие более 2 200 посетителей, 934 участника тренингов, 51 команда и 56 партнерских организаций.

Главная цель фестиваля - обмен передовым международным опытом в сфере защиты критической информационной инфраструктуры, информационной безопасности, цифровой устойчивости и применения искусственного интеллекта, а также укрепление сотрудничества между государственным и частным секторами.

