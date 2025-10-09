https://news.day.az/world/1786744.html Жители Газы празднуют прекращение огня между Израилем и ХАМАС - ВИДЕО Жители Газы празднуют прекращение огня между Израилем и ХАМАС. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Представляем вашему вниманию данное видео:
Жители Газы празднуют прекращение огня между Израилем и ХАМАС.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Представляем вашему вниманию данное видео:
Ранее мы сообщали, что Президент США Дональд Трамп на странице в своей соцсети Truth Social сообщил, что Израиль и палестинское радикальное движение ХАМАС подписали договоренности по первому этапу мирного плана по урегулированию в секторе Газа.
