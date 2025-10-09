Трамп объявил подписание первого этапа мирного плана между Израилем и ХАМАС

Президент США Дональд Трамп на странице в своей соцсети Truth Social сообщил, что Израиль и палестинское радикальное движение ХАМАС подписали договоренности по первому этапу мирного плана по урегулированию в секторе Газа.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, американский лидер пояснил, что это означает "очень скорое" освобождение всех заложников, а также отвод израильских войск к согласованным линиям. Трамп отметил, что стороны конфликта будут поставлены в одинаковые условия.

"Это ВЕЛИКИЙ День для арабского и мусульманского мира, Израиля, всех соседних стран и Соединенных Штатов Америки, и мы благодарим посредников из Катара, Египта и Турции, которые работали вместе с нами, чтобы сделать это Историческое и Беспрецедентное Событие возможным. БЛАЖЕННЫ МИРОТВОРЦЫ!" - написал президент США (орфография и пунктуация сохранены. - "Газета.Ru").

До этого Трамп не исключил, что в рамках планируемого визита на Ближний Восток посетит в том числе сектор Газа.