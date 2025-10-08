Акции Tesla упали

Котировки американского производителя электромобилей Tesla упали более чем на четыре процента после того, как компания показала упрощенные версии Model Y и Model 3. Об этом пишет Financial Times, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Как оказалось, удешевление было достигнуто за счет урезания дополнительных опций, кроме того, сама скидка в цене составила всего 15 процентов, то есть около пяти тысяч долларов. Такая сумма не сможет компенсировать даже отмену федеральных льгот, равных 7,5 тысячи долларов, на которых настоял президент США Дональд Трамп.

Покупатели дешевых Model Y и Model 3 останутся без подруливающего автопилота, полного привода, стеклянной крыши, активных амортизаторов, электропривода складывания зеркал и активной подсветки салона. Также им придется смириться с худшим качеством интерьера и снижением запаса хода на десять процентов.

Некоторые опции, отмечают наблюдатели, похожи на откровенную насмешку над клиентом. Например, по какой-то причине из электромобилей убрали эфирное радио.

Издание Electrek предположило, что Tesla и не намерена продавать новые модели, а их презентация нужна только для того, чтобы снизить рекламную стоимость, которая, как правило, приводится в формате "начинается от". Такой же трюк компания провернула с запущенным в начале года дешевым заднеприводным пикапом Cybertruck. Машину выпускали всего полгода, а потом убрали из-за отсутствия спроса.

В третьем квартале мировые продажи Tesla достигли рекордного уровня, но добиться такого результата удалось за счет отмены федеральных льгот. Американцы спешили купить электромобиль, пока он не подорожал, так что четвертый квартал для компании может оказаться очень трудным.