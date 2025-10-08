Эта страна не примет участие в КМ-2025

Федерация водных видов спорта России заявила, что сборная России по плаванию пропустит этапы Кубка мира 2025 года, которые пройдут в октябре в Северной Америке.

Как передает Day.Az, об этом сообщает издание "Матч ТВ".

Такое решение связано с логистическими и организационными сложностями.

Соревнования должны были состояться в американских городах Кармел (10-12 октября) и Уэстмонт (17-19 октября), а также в канадском Торонто (23-25 октября). В федерации подчеркнули, что все спортсмены продолжают подготовку к чемпионату России и другим стартам, запланированным на конец года.

Отсутствие российских пловцов на Кубке мира продолжает тенденцию их ограниченного участия в международных соревнованиях. В текущем сезоне сборная России уже пропустила несколько турниров под эгидой Международной федерации водных видов спорта (World Aquatics). При этом отечественные пловцы сохраняют активный календарь внутренних соревнований, включая предстоящий чемпионат страны.