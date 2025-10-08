Эта страна не примет участие в КМ-2025
Федерация водных видов спорта России заявила, что сборная России по плаванию пропустит этапы Кубка мира 2025 года, которые пройдут в октябре в Северной Америке.
Как передает Day.Az, об этом сообщает издание "Матч ТВ".
Такое решение связано с логистическими и организационными сложностями.
Соревнования должны были состояться в американских городах Кармел (10-12 октября) и Уэстмонт (17-19 октября), а также в канадском Торонто (23-25 октября). В федерации подчеркнули, что все спортсмены продолжают подготовку к чемпионату России и другим стартам, запланированным на конец года.
Отсутствие российских пловцов на Кубке мира продолжает тенденцию их ограниченного участия в международных соревнованиях. В текущем сезоне сборная России уже пропустила несколько турниров под эгидой Международной федерации водных видов спорта (World Aquatics). При этом отечественные пловцы сохраняют активный календарь внутренних соревнований, включая предстоящий чемпионат страны.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре