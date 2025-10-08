Сенат США одобрил более 100 кандидатов Трампа

Сенат Конгресса США одобрил 107 кандидатур, предложенных американским президентом Дональдом Трампом на ключевые посты в правительстве.

Как передает Day.Az, об этом говорится на сайте верхней палаты американского законодательного органа.

Голосование прошло по партийной линии: 51 республиканец поддержал назначения. Против выступили 47 демократов. По словам заместителя лидера республиканского большинства Джона Барассо, демократы блокировали Сенат, заморозив процесс одобрения выдвинутых Трампом кандидатур.

"Республиканцы положили конец блокировке со стороны демократов", - заявил политик.

В утвержденный пакет вошли более двух десятков послов, включая первого за 15 лет посла США на Багамах, игрока Национальной футбольной лиги Хершела Уолкера, десять прокуроров, а также руководитель федеральной Комиссии по ценным бумагам и биржам США. Кроме того, была утверждена кандидатура главы кадрового управления Белого дома Серджио Гора на пост посла Соединенных Штатов в Индии.

Теперь Сенату предстоит утвердить еще 26 выдвинутых Трампом кандидатур: 16 в исполнительной ветви власти и 10 - в судебной.