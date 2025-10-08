Дуров нарушил закон в Казахстане

40-летний основатель Telegram Павел Дуров искупался в ледяных водах Кольсайского озера в Алматинской области Казахстана, тем самым нарушив закон.

Как передает Day.Az со ссылкой на Zakon.kz, администрация государственного национального природного парка "Көлсай көлдері" поспешила выступить с заявлением.

В нем отмечено, что купание на озерах Кольсай строго запрещено в соответствии с паспортом туристического маршрута.

"По данному факту руководством парка инициировано служебное расследование, по итогам которого будут приняты меры дисциплинарного характера в отношении должностных лиц, допустивших ненадлежащий контроль закрепленного участка", - сказано в сообщении.