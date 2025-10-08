Наводнения в Индии

Сильнейшие дожди привели к наводнениям и оползням в Западной Бенгалии, Индия.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Согласно информации, в результате стихийного бедствия как минимум 24 человека погибли.

Представляем вашему вниманию данное видео: