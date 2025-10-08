https://news.day.az/world/1786718.html Наводнения в Индии - много погибших - ВИДЕО Сильнейшие дожди привели к наводнениям и оползням в Западной Бенгалии, Индия. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Согласно информации, в результате стихийного бедствия как минимум 24 человека погибли. Представляем вашему вниманию данное видео:
