https://news.day.az/world/1786481.html Смерч у побережья Хорватии попал на ВИДЕО На хорватском побережье очевидцы зафиксировали смерч, сформировавшийся на фоне сильного шторма. Как передает Day.Az, на кадрах, опубликованных в соцсетях, видно, как мощный воздушный вихрь формируется над морем, постепенно опускаясь к воде. Ветер сопровождался грозовыми тучами и сильным дождем.
Смерч у побережья Хорватии попал на ВИДЕО
На хорватском побережье очевидцы зафиксировали смерч, сформировавшийся на фоне сильного шторма.
Как передает Day.Az, на кадрах, опубликованных в соцсетях, видно, как мощный воздушный вихрь формируется над морем, постепенно опускаясь к воде. Ветер сопровождался грозовыми тучами и сильным дождем.
По данным местных метеорологов, смерчи такого типа нередко возникают в прибрежных районах в осенне-зимний период, особенно при резкой смене погодных условий.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре