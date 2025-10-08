На хорватском побережье очевидцы зафиксировали смерч, сформировавшийся на фоне сильного шторма.

Как передает Day.Az, на кадрах, опубликованных в соцсетях, видно, как мощный воздушный вихрь формируется над морем, постепенно опускаясь к воде. Ветер сопровождался грозовыми тучами и сильным дождем.

По данным местных метеорологов, смерчи такого типа нередко возникают в прибрежных районах в осенне-зимний период, особенно при резкой смене погодных условий.