https://news.day.az/society/1786549.html В Университете АDА проходит презентация проекта "Приложение для изучения азербайджанского языка жестов" - ФОТО В Университете АDА проходит презентация проекта "Приложение для изучения азербайджанского языка жестов". Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, проект направлен на создание нового мобильного приложения, которое станет доступной и интерактивной платформой для изучения азербайджанского языка жестов.
Приложение, основанное на педагогическом подходе, выходит за рамки простого изучения лексики и предлагает структурированные уроки, интерактивные задания, тесты и систему оценивания, которые позволяют пользователям всесторонне овладеть языком.
Проект финансируется компанией bp и ее партнерами, а также компанией Nar.
