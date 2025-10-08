Хорватия и Азербайджан - стратегические партнеры с крепкими экономическими связями

Визит делегации парламента Хорватии в этом году совпал с 30-летием установления дипломатических отношений с Азербайджаном.

Как передает Day.Az, об этом заявил спикер парламента Хорватии Гордан Яндрокович на совместной пресс-конференции со спикером Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Сахибой Гафаровой.

"Считаю, что мы можем гордиться достижениями, достигнутыми за последние три десятилетия", - сказал он.

Спикер парламента подчеркнул, что сегодня Хорватия и Азербайджан являются стратегическими партнерами и друзьями, поддерживающими интенсивный политический диалог и крепкие экономические связи.

"Хорватия признаёт и приветствует исключительные экономические достижения Азербайджана, а также важную роль страны не только на Южном Кавказе, но и за его пределами", - отметил Г. Яндрокович.