В Азербайджане запускают новое приложение для удобства пассажиров

В Азербайджане готовится внедрение безналичной оплаты и новых мобильных приложений в общественном транспорте.

Как передает Day.Az со ссылкой на Modern.az, об этом сообщили в Азербайджанском агентстве наземного транспорта (AYNA).

Одним из таких приложений, которое сейчас проходит тестирование, является MaaS (Mobility as a Service). С помощью этого мобильного приложения пользователи смогут отслеживать время прибытия автобусов в реальном времени.

В AYNA отметили, что благодаря мобильному приложению AYNA MaaS пользователи смогут наблюдать за движением автобусов в режиме реального времени.

"Это нововведение повысит прозрачность и удобство в общественном транспорте, позволяя пассажирам экономить время. В настоящее время тестируется бета-версия проекта. После завершения тестирования приложение будет доступно для использования", - говорится в заявлении агентства.

В агентстве отмечают, что для повышения качества обслуживания пассажиров и обеспечения удовлетворенности граждан AYNA сейчас разрабатывает инновационные решения.