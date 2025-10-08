https://news.day.az/unusual/1786497.html Кадры суперлуния с разных уголков планеты - ФОТО Лучшие фото прошедшего суперлуния в разных уголках мира. Как передает Day.Az, эту полную Луну называют охотничьей, потому что это было первое полнолуние в октябре. Название восходит к историческим приготовлениям к зиме в Северном полушарии. В ноябре и декабре ожидается еще два суперлуния. Представляем кадры:
Кадры суперлуния с разных уголков планеты - ФОТО
Лучшие фото прошедшего суперлуния в разных уголках мира.
Как передает Day.Az, эту полную Луну называют охотничьей, потому что это было первое полнолуние в октябре. Название восходит к историческим приготовлениям к зиме в Северном полушарии.
В ноябре и декабре ожидается еще два суперлуния.
Представляем кадры:
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре