Кадры суперлуния с разных уголков планеты

Лучшие фото прошедшего суперлуния в разных уголках мира.

Как передает Day.Az, эту полную Луну называют охотничьей, потому что это было первое полнолуние в октябре. Название восходит к историческим приготовлениям к зиме в Северном полушарии.

В ноябре и декабре ожидается еще два суперлуния.

Представляем кадры: