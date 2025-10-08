Хорошая новость для пенсионеров

Фонд социальной защиты населения, подведомственный Министерству труда и социальной защиты населения, объявил даты выплаты пенсий для Баку, города Сумгаита и района Абшерон.

Как сообщает Day.Az, пенсии за октябрь будут выплачены в Баку, Сумгайыте и Абшероне 10 числа.

Далее, в соответствии с графиком, пенсии за текущий месяц будут выплачены в других регионах страны, а также лицам, имеющим право на пенсию на льготных условиях.

Отметим, что по состоянию на 1 июля 2025 года в Государственном фонде социальной защиты населения Азербайджана зарегистрировано 1,1 миллиона пенсионеров, что составляет 10,8 % населения страны. Эта цифра увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.