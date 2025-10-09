Арда Туран хочет пригласить футболиста "Карабаха" в "Шахтер"

Защитник сборной Азербайджана и "Карабаха" Торал Байрамов попал в сферу интересов донецкого "Шахтера".

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Sportinfo.az, главный тренер украинского клуба Арда Туран намерен видеть игрока в своей команде.

По информации источника, турецкий специалист представил руководству клуба отчет, в котором отметил сильные стороны азербайджанского флангового защитника. Туран давно следит за Байрамовым - еще с тех пор, когда возглавлял "Эйюспор", и считает, что футболист способен проявить себя в чемпионате Украины.

Наставник "Шахтера" убежден, что воспитанник "Хазара-Лянкярана" обладает большим потенциалом и при правильном развитии через два-три года может быть продан в один из европейских клубов за значительную сумму.

По данным источника, Туран выступает за аренду Байрамова с правом последующего выкупа, особенно учитывая, что в последние месяцы защитнику стало сложнее пробиваться в основной состав "Карабаха".