Арда Туран хочет пригласить футболиста "Карабаха" в "Шахтер"
Защитник сборной Азербайджана и "Карабаха" Торал Байрамов попал в сферу интересов донецкого "Шахтера".
Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Sportinfo.az, главный тренер украинского клуба Арда Туран намерен видеть игрока в своей команде.
По информации источника, турецкий специалист представил руководству клуба отчет, в котором отметил сильные стороны азербайджанского флангового защитника. Туран давно следит за Байрамовым - еще с тех пор, когда возглавлял "Эйюспор", и считает, что футболист способен проявить себя в чемпионате Украины.
Наставник "Шахтера" убежден, что воспитанник "Хазара-Лянкярана" обладает большим потенциалом и при правильном развитии через два-три года может быть продан в один из европейских клубов за значительную сумму.
По данным источника, Туран выступает за аренду Байрамова с правом последующего выкупа, особенно учитывая, что в последние месяцы защитнику стало сложнее пробиваться в основной состав "Карабаха".
