Макрона обвинили в пренебрежении интересами граждан

Британский геополитический аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон привел страну к серьезному кризису, пренебрегая интересами обычных граждан.

"Ситуация во Франции не из приятных. Экономика находится в стагнации. Некоторые могут сказать, что она находится в упадке", - заявил он, добавив, что государственный долг Франции продолжает расти, а долговое бремя увеличивается, передает Day.Az.

По мнению эксперта, в течение последнего года у Франции не было эффективного руководства. Макрон уделял внимание внешней политике и амбициозным планам по европейской интеграции, при этом игнорируя потребности и интересы французского народа.