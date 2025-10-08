Что происходит с водным поло в Азербайджане?

Ватерполо - это один из водных видов спорта, развивающихся в Азербайджане. Данная игра отличается особой сложностью, так как требует высоких физических и интеллектуальных способностей.

Ватерполо зародилось в XIX веке в Шотландии как водная версия регби. Однако истоки игры можно проследить в Японии.

Уже в 1900 году водное поло стало одним из первых командных видов спорта, включенных в программу Олимпийских игр. В Азербайджане оно начало активно развиваться в 1960-е годы. В советский период республика добивалась значительных успехов в этом виде спорта, но в последние десятилетия он стал менее заметным в стране.

О нынешнем состоянии водного поло в Азербайджане İdman.Biz побеседовал с заслуженным тренером Азербайджана, бывшим главным тренером национальной сборной по водному поло Азером Бабаевым, передает Day.Az.

- Как сейчас обстоят дела с водным поло в стране?

- В настоящее время основной акцент делается на развитие детских команд по водному поло. Мы воспитываем новое поколение спортсменов. Наши тренировки проходят в Дворце водных видов спорта в Баку (AquaticPalace). Сейчас в республике ватерполо занимается около 200-300 детей.

- А существует ли взрослая национальная сборная?

- Взрослая сборная еще не полностью укомплектована, хотя есть отдельные спортсмены, которые продолжают тренироваться. Проведение турниров пока тоже не планируется. Для того чтобы ватерполист вышел на высокий соревновательный уровень, ему требуется не менее десяти лет подготовки. Поэтому сейчас собрать полноценную взрослую команду непросто.

Однако развитие не ограничивается только национальной сборной: важно последовательно готовить юношеские и детские команды. Лишь при непрерывной работе с несколькими поколениями спортсменов можно создать устойчивую систему и сформировать по-настоящему сильную сборную Азербайджана.

- Как вы отбираете детей для занятий водным поло?

- Мы привлекаем детей примерно с восьми-десяти лет. Чтобы добиться успеха, игрок должен не только отлично плавать, но и уметь быстро думать и рассчитывать свои действия. Водное поло требует понимания тактики, умения анализировать ситуацию, просчитывать траекторию и распределять силы. Поэтому нередко мы замечаем, что дети, хорошо владеющие математикой, показывают лучшие результаты.

- А что если ребенок не умеет плавать?

- Конечно, лучше, если дети умеют плавать хотя бы на базовом уровне, прежде чем начинать заниматься водным поло. Этот вид спорта требует уверенного удержания на воде, ведь игрок должен постоянно находиться в движении и контролировать свое положение в бассейне. Иначе он потеряет мяч. Но если ребенок физически развит, обладает хорошими данными и проявляет интерес к дисциплине, мы берем его на занятия и учим плавать.

- Водное поло более популярно среди мальчиков или девочек?

- Исторически эта дисциплина считается мужским видом спорта. Женское водное поло было включено в олимпийскую программу в 2000 году. Во многих странах ватерполистки показывают очень высокий уровень. У нас в Азербайджане этот процесс идет медленнее. Все-таки менталитет пока не полностью способствует массовому вовлечению девушек в этот вид спорта. Тем не менее у нас есть девочки, которые посещают тренировки, и занимаются с большим энтузиазмом.

- Есть ли уже сформированные детские команды?

- Конечно. В 2024 году наши ребята приняли участие в соревнованиях среди 30 европейских стран и заняли четвертое место в своей группе из пяти команд, одержав одну победу. Для нас это был ценный опыт. Ранее, в 2022 году, мы участвовали в чемпионате мира среди юниоров, проходившем в Греции. Также мы периодически выступаем на различных турнирах.

- Считается ли водное поло опасным видом спорта?

- Ватерполо не относится к травмоопасным дисциплинам. Да, это контактная игра, и определенная борьба между спортсменами присутствует, в том числе и под водой. Но сегодня на международном уровне техника и правила игры развиты настолько, что любые грубые действия фиксируются и строго наказываются. Так что серьезные травмы случаются крайне редко.

Водное поло очень тяжелый вид спорта, который требует колоссальной физической подготовки. В игре одновременно находятся семь человек, но команда должна включать около 15 ватерполистов для частых замен. Все игроки должны быть одинаково выносливыми и готовыми проводить в воде по часу и более. Ведь матч длится четыре периода по восемь минут "чистого" времени, а в общей сложности продолжается дольше. За игру ватерполист теряет много жидкости, потея. Это показатель того, насколько высока нагрузка и напряжение.

Тем не менее водное поло очень полезно для детей. Оно развивает координацию, дыхательную систему, укрепляет мышцы и кости, а также формирует характер и чувство товарищества. Не зря оно считает одним из самых гармоничных видов спорта для физического и личностного развития ребенка.

- Когда водное поло находилось на пике развития в Азербайджане?

- Золотое время азербайджанского водного поло пришлось на советский период. Наша команда выступала в высшей лиге СССР и в 1991 году входила в тройку сильнейших команд. Также азербайджанские ватерполисты успешно участвовали в Спартакиаде народов СССР. Из последних достижений - в 2016 году юношеская сборная впервые в истории пробилась в финальную стадию чемпионата Европы.

- Почему удержать этот успех оказалось сложно?

- Свою роль сыграло множество факторов. Начнем с того, что водное поло традиционно считается спортом Балканских стран. Для спортсмена важны рост, сила и выносливость. Кроме того, ватерполо требует развитой инфраструктуры: водоемы и 50-метровые бассейны, которые у нас есть только в Баку, Мингячевире, Ширване и Губе.

Водное поло пока не настолько прочно укоренилось в нашем менталитете, поэтому отбор детей проходит непросто. Помимо этого, в Азербайджане не хватает квалифицированных специалистов, которые подготавливали бы команды. К счастью, не так давно пришло новое руководство федерации, которое уделяет много внимания водным видам спорта, в том числе ватерполо. Мы надеемся, что благодаря акценту на детские программы уже через два-три года сможем участвовать в квалификационных турнирах и в будущем повторим успех прошлых лет.