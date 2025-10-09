Автор: Ляман Зейналова, Trend

С момента обретения независимости все государства постсоветского пространства стартовали практически с одинаковых условий - разрушенная экономика, нестабильность, неопределенность. Но лишь немногие сумели превратить эти вызовы в возможности. Азербайджан стал именно таким примером - страной, которая, несмотря на войну, оккупацию и миллиону беженцев и вынужденных переселенцев, добилась впечатляющего прогресса, став одним из наиболее успешных государств региона. Этот путь - результат стратегического и дальновидного руководства Президента Ильхама Алиева.

Азербайджан сумел не только укрепить собственную военную мощь и освободить оккупированные территории, но и успешно интегрировать их в общую экономическую систему страны. Мир на Южном Кавказе сегодня приносит выгоды далеко за пределами региона: Азербайджан фактически обеспечил стабильность не только себе, но и сформировал новые политико-экономические реалии для всего региона, открыв широкие возможности для инвестиций, торговли и процветания. Сразу после Победы Азербайджан выступил инициатором мирного процесса, основанного на принципах уважения суверенитета и территориальной целостности. А Вашингтонская встреча 8 августа этого года стала триумфом мирного урегулирования, дипломатической зрелости Азербайджана и стратегического лидерства Президента Ильхама Алиева.

Экономический рывок Азербайджана: от инвестиций до лидерства в энергетике и транспорте

Успехи Азербайджана на международной арене подтверждаются не только дипломатическими триумфами, но и впечатляющими экономическими результатами. Недавние решения ведущих рейтинговых агентств стали наглядным сигналом устойчивости экономики страны.

Moody's повысило суверенный кредитный рейтинг Азербайджанской Республики с уровня Ba1 до инвестиционного Baa3. Агентство подчеркнуло, что усилия Азербайджана по превращению себя в транспортный и энергетический центр создают широкие возможности для роста ненефтяных секторов экономики - логистики, строительства, туризма. Важным фактором здесь выступает и развитие освобожденных территорий Карабаха и Восточного Зангезура, что ускоряет диверсификацию экономики и демонстрирует, как мир и стабильность напрямую влияют на инвестиционную привлекательность страны.

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента на уровне "BBB-" со стабильным прогнозом, отметив снижение валютных рисков. Одновременно уровень безработицы достиг исторического минимума - 5%, что является ярким индикатором успешной экономической политики и создания новых рабочих мест для населения.

Энергетический сектор остаётся флагманом экономики. Азербайджан экспортирует природный газ в 14 стран, удерживая первое место в мире по поставкам трубопроводного газа. Параллельно страна активно развивает "зеленую" энергетику, стремясь к тому, чтобы к 2030 году около 40% всей производимой энергии приходилось на возобновляемые источники. Это не только снижает экологические риски, но и делает Азербайджан привлекательным партнёром для международных инвестиций в "чистую" энергетику.

Экономическая мощь подкрепляется стратегическим географическим положением и развитием транспортной инфраструктуры. Азербайджан превратился в ключевой транспортный хаб региона, связывающий Восток и Запад, Север и Юг. Грузоперевозки по Среднему коридору выросли почти на 90% с 2022 года, а крупнейший торговый флот на Каспии с пропускной способностью до 25 млн тонн в год, девять международных аэропортов и железная дорога Баку-Тбилиси-Карс обеспечивают непрерывные логистические потоки. Эти активы делают страну незаменимым звеном в глобальных торговых и транспортных цепочках, создавая новые возможности для бизнеса и инвесторов.

Таким образом, экономическая динамика Азербайджана - это не просто цифры: это интеграция мирных территорий, укрепление энергетической независимости и создание логистического центра мирового уровня, что делает страну примером успешного постсоветского государства и привлекательной площадкой для международного сотрудничества.

В частности, Азербайджан активно укрепляет сотрудничество с государствами СНГ в Центральной Азии, превращаясь в ключевой экономический и транспортный центр региона. Этот курс является частью долгосрочной стратегии Азербайджана, который рассматривает эти страны не только как стратегических партнёров, но и как важное звено для формирования единого пространства стабильности, энергетической кооперации и транспортной интеграции - от Каспия до Европы.

Для Баку данный регион - это не просто рынки или транзитные коридоры. Это территория общей истории, культурных связей и совместных вызовов, что создаёт основу для долгосрочного экономического взаимодействия. Под личным руководством Президента Алиева совместные инициативы превратились из деклараций в конкретные проекты с ощутимым экономическим эффектом.

Особенно активно развивается партнёрство с Узбекистаном. Оно охватывает промышленность, цифровую экономику, "зелёную" энергетику и образование. Совместные производственные предприятия, транспортные и логистические проекты вдоль Среднего коридора, программы двойных дипломов и научные инициативы создают прочную основу для углублённой интеграции. Экономический эффект уже очевиден: число азербайджанских компаний в Узбекистане выросло с 178 в 2019 году до 278 в апреле 2025 года, а торговый оборот стабильно увеличивается, охватывая агробизнес, текстиль, нефтехимию и машиностроение.

Сотрудничество с Туркменистаном также развивается быстрыми темпами. Энергетика остаётся ключевым драйвером. Кроме того, развитие транспортной и логистической инфраструктуры, а также культурные и гуманитарные проекты укрепляют двусторонние связи и делают их устойчивыми.

Региональные встречи, такие как трёхсторонняя встреча в Туркменбаши 22 августа 2025 года, подтвердили стратегическое значение транспортных, энергетических и гуманитарных инициатив. Были подписаны меморандумы о международном авиасообщении, транспортно-логистическом сотрудничестве, а также протоколы по культурным связям, что подчёркивает комплексный подход Азербайджана к региональной интеграции.

Таким образом, Азербайджан под руководством Президента Ильхама Алиева не только укрепляет собственную экономику и диверсифицирует её сектора, но и формирует новую экономическую реальность для стран СНГ. Страна становится ключевым энергетическим и транзитным узлом Евразии, открывая новые возможности для инвестиций, торговли и устойчивого роста в регионе.

Азербайджан - пример того, как страна, прошедшая через войну, оккупацию и серьезные вызовы, может стать драйвером экономического роста, энергетическим центром, транспортным хабом и надежным партнером для стран региона. Стратегическое лидерство Президента Ильхама Алиева позволило превратить геополитическое положение в реальный инструмент влияния и устойчивого развития.

Сегодня Азербайджан - это не просто успешное государство, но и модель для стран СНГ: с сильной экономикой, устойчивым суверенитетом, четкой внешнеполитической стратегией и растущей ролью в глобальной системе.