Саммит ОТГ в Габале стал историческим событием, укрепляющим единство Тюркского мира

12-й саммит глав государств Организации тюркских государств (ОТГ), проходящий в Габале, является исторической вехой, укрепляющей единство Тюркского мира и усиливающей его влияние на глобальной арене.

Об этом в комментарии Day.Az сказала аналитик анкарского Центра евразийских исследований (AVIM) Хазель Чаган-Элбир.

"Как подчеркивается официальными лицами, с момента подписания Нахчыванского соглашения ОТГ проделала большой путь, превратившись в масштабную платформу сотрудничества в 40 различных сферах - от политики до экономики, от культуры до безопасности. Этот саммит, проходящий под лозунгом "Региональный мир и безопасность", укрепляет сознание общей судьбы и солидарности тюркского мира и, особенно при стратегическом лидерстве Азербайджана, открывает новую эпоху.

Cовокупный ВВП тюркских государств составляет 2,1 триллиона долларов, а уровень взаимной торговли между ними достиг 7%. Это подчеркивает экономический потенциал Турции и её роль в региональной связности - например, через Срединный коридор и железную дорогу Баку-Тбилиси-Карс. Кроме того, вклад Турции в оборонную промышленность, энергетику и цифровизацию поддерживает стремление ОТГ стать глобальным актором. Саммит в Габале усиливает возможность для Турции углубить связи с тюркским миром и проявить лидерство в обеспечении региональной стабильности и процветания", - сказал Хазель.

По ее мнению, проведение саммита в Габале, на территории Азербайджана, имеет как символическое, так и стратегическое значение.

"Азербайджан, как родина Нахчыванского соглашения 2009 года, является одной из основ Организации тюркских государств. А восстановление его суверенитета открыло новую эру мира и сотрудничества на Южном Кавказе.

Проведение саммита именно сейчас важно потому, что он совпадает с ускорением мирного процесса на Южном Кавказе после Вашингтонских переговоров. Лидерство Азербайджана в энергетических проектах (Южный газовый коридор, проекты оффшорной ветроэнергетики) и транспортной инфраструктуре (Срединный коридор, железная дорога Баку-Тбилиси-Карс) способствует достижению глобальной связности и целей устойчивого развития, поставленных ОТГ. Тематика саммита - "Региональный мир и безопасность" - в условиях геополитической напряженности (война в Украине, конфликты на Ближнем Востоке) усиливает посыл о солидарности и единстве тюркского мира. Следовательно, саммит в Габале символизирует центральную роль Азербайджана в ОТГ и возрастающее влияние тюркского мира на глобальной арене", - подчеркнула аналитик.

Оценивая текущее экономическое сотрудничество между странами ОТГ, она отметила, что связи между странами ОТГ достигли значительного прогресса.

"Совокупный ВВП составляет 2,1 триллиона долларов, а уровень взаимной торговли вырос до 7%. Такие механизмы, как Союз торгово-промышленных палат тюркских стран и Фонд тюркских инвестиций, поддерживают малые и средние предприятия и способствуют экономической интеграции. Создание Совета глав правительств на Бишкекском саммите, а также секторальные встречи (Центральные банки, Совет по зелёным финансам, Страховой союз тюркского мира) свидетельствуют о развитии экономической инфраструктуры. Кроме того, Срединный коридор и энергетические проекты делают ОТГ стратегическим игроком в глобальной торговле", - сказала Хазель.

Среди перспективных направлений сотрудничества она назвала следующие:

Цифровизация и зелёная экономика: форумы вроде Cleantech Days 2025 могут углубить сотрудничество в сфере чистых технологий и зелёных финансов. Особое внимание можно уделить оффшорным ветропаркам и инициативам "Зелёного коридора".

форумы вроде Cleantech Days 2025 могут углубить сотрудничество в сфере чистых технологий и зелёных финансов. Особое внимание можно уделить оффшорным ветропаркам и инициативам "Зелёного коридора". Транспорт и логистика: для более эффективного использования Срединного коридора необходимо инвестировать в инфраструктуру и развивать цифровые логистические системы.

для более эффективного использования Срединного коридора необходимо инвестировать в инфраструктуру и развивать цифровые логистические системы. Сельское хозяйство и продовольственная безопасность: Стратегическая дорожная карта сельскохозяйственного сотрудничества, принятая в Чолпон-Ате, может усилить проекты в области агротехнологий и продбезопасности.

Стратегическая дорожная карта сельскохозяйственного сотрудничества, принятая в Чолпон-Ате, может усилить проекты в области агротехнологий и продбезопасности. МСП и предпринимательство: расширение деятельности Фонда тюркских инвестиций и проведение большего количества форумов по предпринимательству будет способствовать экономической диверсификации.

Как считает аналитик, эти направления ускорят экономическую интеграцию внутри ОТГ и поддержат её стремление стать мощной глобальной экономической силой.

Говоря о нынешней геополитической ситуации в мире и о том, как ОТГ может реагировать на глобальные и региональные угрозы безопасности, Хазель подчеркнула, что Организация обладает потенциалом для выработки единой позиции в ответ на региональные и глобальные угрозы безопасности.

"Тематика саммита в Габале - "Региональный мир и безопасность" - направлена на противодействие существующим геополитическим вызовам, таким как война в Украине, конфликты на Ближнем Востоке и нестабильность на Южном Кавказе. Ответные меры ОТГ в сфере безопасности могут быть следующими:

Общие механизмы безопасности: встречи секретарей Советов безопасности и сотрудничество оборонных ведомств могут создать основу для обмена разведданными и проведения совместных военных учений. Предложенные Азербайджаном на 2026 год совместные военные манёвры - конкретный шаг в этом направлении.

встречи секретарей Советов безопасности и сотрудничество оборонных ведомств могут создать основу для обмена разведданными и проведения совместных военных учений. Предложенные Азербайджаном на 2026 год совместные военные манёвры - конкретный шаг в этом направлении. Дипломатическая координация: расширение диалога ОТГ с международными организациями может способствовать формированию единой позиции в отношении глобальных угроз. Дорожная карта, изложенная в Будапештской декларации, рассматривается как важный ориентир для укрепления координации.

расширение диалога ОТГ с международными организациями может способствовать формированию единой позиции в отношении глобальных угроз. Дорожная карта, изложенная в Будапештской декларации, рассматривается как важный ориентир для укрепления координации. Региональные мирные инициативы: продвижение мира на Южном Кавказе под лидерством Азербайджана после Вашингтонских соглашений показывает возможную роль ОТГ в обеспечении стабильности в регионе. Такие проекты, как Зангезурский коридор / TRIPP, будут способствовать как безопасности, так и экономическому сотрудничеству.

продвижение мира на Южном Кавказе под лидерством Азербайджана после Вашингтонских соглашений показывает возможную роль ОТГ в обеспечении стабильности в регионе. Такие проекты, как Зангезурский коридор / TRIPP, будут способствовать как безопасности, так и экономическому сотрудничеству. Культурная и гуманитарная безопасность: программы в области молодёжи, спорта и образования могут укрепить общественную солидарность и повысить устойчивость к угрозам.

Благодаря этим шагам ОТГ может выступать как проактивный и конструктивный актор в условиях региональных и глобальных вызовов безопасности", - пояснила аналитик Центра евразийских исследований.

В заключение, говоря об ожиданиях от XII саммита, Хазель заявила, что мероприятие представляет собой историческую возможность для продвижения видения Организации тюркских государств в области регионального мира и безопасности.

"Ожидания от встречи сосредоточены на укреплении импульса, полученного после Бишкекского саммита. Председательство Азербайджана может усилить международную узнаваемость ОТГ и углубить политический диалог между государствами-членами, особенно в контексте идеи "общей судьбы", которая рассматривается как фундамент единства Тюркского мира. В экономической плоскости расширение Тюркского инвестиционного фонда, развитие Срединного коридора и реализация зелёных проектов обещают повысить уровень экономического взаимодействия. В сфере безопасности саммит должен укрепить усилия по поддержке мира на Южном Кавказе и способствовать выработке общей позиции по глобальным угрозам. Особое внимание может быть уделено новым инициативам в области оборонной промышленности и укрепления совместных механизмов безопасности, включая военные учения. Параллельно этому, культурное и научное сотрудничество через образовательные, космические и культурные инициативы усиливает ощущение общего наследия. Также ожидается, что ОТГ, расширяя диалог с международными структурами и реализуя инициативы, подобные "Тюркской неделе", сможет закрепиться как важный глобальный актор. Стратегическое положение Азербайджана и его активное лидерство превращают саммит в Габале в поворотный момент, знаменующий собой новый этап роста, единства и влияния Тюркского мира", - заключила аналитик.

Хаял Хатамзаде

Перевод и оформление: Мехти Ахмедзаде