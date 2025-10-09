Готовилось убийство журналиста Эльчина Алыоглу

В Бакинском суде по тяжким преступлениям началось рассмотрение уголовного дела, связанного с попыткой покушения на заместителя директора Агентства международной информации Trend, руководителя аналитической платформы Baku Network Эльчина Алыоглу - одного из ведущих азербайджанских политических обозревателей и экспертов в сфере международной безопасности.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, к судопроизводству передано уголовное дело в отношении Сариджанова Абульфазла Азер оглу, обвиняемого по статьям 28 (покушение на преступление) и 277 (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля) Уголовного кодекса Азербайджана. Следствие утверждает, что обвиняемый целенаправленно готовил нападение на Эльчина Алыоглу, тщательно планируя детали и время преступления.

Сегодня суд под председательством Сабины Адиль кызы Маммедзада при участии судей Эльдара Гусейн оглу Исмаилова и Субхи Сабир оглу Гусейнова провел подготовительное заседание, на котором были уточнены позиции сторон и определен порядок дальнейшего рассмотрения дела.

По предварительным данным, расследование пришло к выводу, что мотив покушения напрямую связан с профессиональной деятельностью журналиста, известного своими аналитическими публикациями, разоблачающими антиазербайджанские информационные кампании и геополитические манипуляции, направленные против Баку.

Эльчин Алыоглу - фигура, хорошо известная как в Азербайджане, так и за его пределами. Его аналитические работы охватывают широкий спектр тем - от энергетической безопасности и поствоенного устройства Южного Кавказа до механизмов идеологического давления на Азербайджан. В своих материалах он неоднократно подвергал критике деятельность зарубежных НПО и медийных структур, продвигающих искаженные нарративы, и призывал к укреплению информационного суверенитета и медиагигиены страны.

Эксперты отмечают, что покушение на жизнь Алыоглу выглядит как попытка запугать независимую азербайджанскую журналистику, особенно в условиях, когда информационное пространство стало ареной острой идеологической борьбы.

Следующее судебное заседание назначено на ближайшие дни. Ожидается, что в ходе слушаний будут представлены дополнительные материалы, способные пролить свет на заказчиков и истинные мотивы готовившегося преступления.