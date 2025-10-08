Появились первые тесты аналога Steam Deck от Xbox

В сети появились первые результаты тестирования ROG Xbox Ally X, совместной портативной консоли Microsoft и ASUS. Об этом сообщает портал PureXbox, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Одним из первых стал 45-минутный видеоматериал канала Dans ta grosse poche, автор которого получил приставку по ошибке ритейлера. В тестах проверялись Clair Obscur: Expedition 33, Street Fighter 6, Gears of War: Reloaded, Elden Ring, Elden Ring: Nightreign, Monster Hunter: Wilds и Hollow Knight: Silksong.

По итогам испытаний Clair Obscur демонстрировала 30-60 fps на средне-высоких настройках, а Street Fighter 6 стабильно держал 60 fps даже в энергосберегающем режиме. Шутер Gears of War: Reloaded работал плавно без перегрузки системы, тогда как Elden Ring: Nightreign запускался в 30 fps на высоких настройках при температуре до 75 градусов Цельсия или до 60 градусов при понижении настроек.

Игра Monster Hunter: Wilds демонстрировала в среднем 30-40 fps, с включенным FSR - более 60 fps. При этом Hollow Knight: Silksong демонстрирует до 300-350 fps, а при минимальном энергопотреблении - стабильные 60 fps при температуре 46 градусов Цельсия.

Полноценный выход ROG Xbox Ally X ожидается 16 октября. Флагманская модель предлагается за $999, тогда как за базовую просят $599.