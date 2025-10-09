https://news.day.az/sport/1786772.html "Кюр" пополнила свой состав новым гандболистом Команда "Кюр" пополнила свой состав новым гандболистом. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, информацию об этом распространила пресс-служба клуба. Марта Слеманова продолжит карьеру в команде "Кюр". Опытная спортсменка ранее на протяжении многих лет выступала за "Азерйол", а также играла за национальную сборную Азербайджана.
Отметим, что, как и в "Азерйоле", в новой команде Марта будет выступать под номером 30.
