В Баку начался второй день Halal Business Forum.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, на форуме выступят директор представительства Азиатского банка развития (AБР) в Азербайджане Сунния Дуррани-Джамал, основатель и председатель Вьетнамской национальной ассоциации предпринимательства Динь Вьет Хоа, директор Центра истории Кавказа (Азербайджан) Ризван Гусейнов и другие официальные лица и представители компаний.

На форуме будут обсуждаться такие темы как Повышение видимости малых и средних предприятий (МСП) в глобальной повестке "зелёного перехода"; Совместная декларация о Бакинской климатической коалиции по "зелёному переходу" МСП; Роль исторического наследия в развитии халяль-туризма на Кавказе и в Центральной Азии; Роль женщин в продвижении халяль-индустрии.

