https://news.day.az/world/1786479.html В Турции задержали известных звезд - Дериджи, Сагын, Хадисе... Сегодня утром известные турецкие звезды Дилан и Энгин Полат, Ирем Дериджи и Симге Сагын были задержаны по обвинению в пропаганде употребления наркотиков. Как передает Day.Az, об этом сообщают турецкие СМИ.
Сегодня утром известные турецкие звезды Дилан и Энгин Полат, Ирем Дериджи и Симге Сагын были задержаны по обвинению в пропаганде употребления наркотиков.
Как передает Day.Az, об этом сообщают турецкие СМИ.
Известная певица Хадисе также входит в список задержанных в рамках расследования, начатого Жандармерией Стамбула по обвинению в поощрении употребления наркотиков.
