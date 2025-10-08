В Турции задержали известных звезд

Сегодня утром известные турецкие звезды Дилан и Энгин Полат, Ирем Дериджи и Симге Сагын были задержаны по обвинению в пропаганде употребления наркотиков.

Как передает Day.Az, об этом сообщают турецкие СМИ.

Известная певица Хадисе также входит в список задержанных в рамках расследования, начатого Жандармерией Стамбула по обвинению в поощрении употребления наркотиков.